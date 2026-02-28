La Ragioneria boccia la riforma della farmaceutica scritta senza indicarne i costi

La Ragioneria ha respinto il disegno di legge delega per il riordino della farmaceutica. La decisione è arrivata perché il testo è stato scritto senza indicare i costi associati alle modifiche proposte. La questione riguarda l’assenza di dettagli economici nel documento presentato e il fatto che si trovi ora all’esame del Senato.

Secondo la Ragioneria, non è possibile quantificare gli effetti finanziari di gran parte del disegno di legge. Quindi i decreti attuativi potranno essere emanati solo dopo o contestualmente all'arrivo dei finanziamenti. Tradotto: prima i soldi, poi le regole Quando si promette e si approva una riforma, si dovrebbero almeno conoscerne i costi. Sembra un'ovvietà, eppure il disegno di legge delega per il riordino della farmaceutica, ora all'esame del Senato, dimostra che non lo è affatto. Il provvedimento, presentato come un intervento strategico per l'intero settore, stanzia risorse solo per una parte: l'implementazione dei sistemi informativi. Circa 40 milioni in tre anni per rendere interoperabili banche dati, tessera sanitaria e Fascicolo elettronico.