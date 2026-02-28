La Liga rilancia il cosiddetto Ufficio del giocatore | sarà un organo preposto alla formazione aziendale dei calciatori

La Liga ha annunciato il rilancio dell’“Ufficio del giocatore”, un ente dedicato alla formazione professionale dei calciatori. L’organismo sarà incaricato di organizzare programmi di formazione e aggiornamento, con l’obiettivo di migliorare le competenze e le conoscenze degli atleti. La decisione riguarda la creazione di un nuovo strumento per supportare i calciatori nel loro percorso di carriera.

Marca riprende le parole del responsabile Roberto Jimenez: "formare i giocatori li aiuterà a comprendere l’ambiente in cui lavorano". Previsto anche uno strumento per segnalare i crimini d'odio Db New Jersey (Stati Uniti) 09072025 - FIFA Club World Cup 2025 Paris Saint Germain-Real Madrid foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Vinicius Junior La Liga ha rilanciato la creazione di un organo preposto a una sorta di formazione accademica per i calciatori: i dettagli. LaLiga ha rilanciato l’Ufficio del Giocatore con la figura di Roberto Jiménez, responsabile di quest’area dal momento in cui è stato nominato lo scorso dicembre. L’ex calciatore fungerà da collegamento tra i giocatori e LaLiga “per garantire un rapporto più vicino, trasparente ed efficace”, ha dichiarato la federazione al momento della sua nomina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

