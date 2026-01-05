Verifica della formazione del preposto | norma e obblighi Scarica il modello di circolare per la verifica

La verifica della formazione del preposto è essenziale per garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questa procedura, prevista dalla normativa, assicura che i responsabili siano adeguatamente preparati a svolgere i loro compiti. Di seguito, è possibile scaricare il modello di circolare per la verifica, uno strumento utile per le istituzioni scolastiche nell’assicurare la conformità alle disposizioni di legge.

