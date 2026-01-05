Verifica della formazione del preposto | norma e obblighi Scarica il modello di circolare per la verifica
La verifica della formazione del preposto è essenziale per garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questa procedura, prevista dalla normativa, assicura che i responsabili siano adeguatamente preparati a svolgere i loro compiti. Di seguito, è possibile scaricare il modello di circolare per la verifica, uno strumento utile per le istituzioni scolastiche nell’assicurare la conformità alle disposizioni di legge.
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta, per ogni istituzione scolastica, un ambito cruciale non solo per il rispetto degli obblighi di legge, ma anche per la costruzione di una cultura organizzativa consapevole, in grado di prevenire i rischi e garantire ambienti di apprendimento sicuri. Gli obblighi – La circolare Riservato . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
