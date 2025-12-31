Ecco una selezione dei concerti più attesi di gennaio 2026, tra cui Nigiotti, De Gregori, Ranieri e altri artisti di rilievo. Con l'inizio del nuovo anno, si apre una stagione ricca di eventi musicali in tutta Italia, offrendo agli appassionati l’opportunità di ascoltare dal vivo le performance più attese. Ecco le date e le location da segnare in agenda per vivere la musica nel mese di gennaio.

Nuovo anno, nuova musica. Il 2025 è ormai alle spalle e il 2026 è pronto a portare gli artisti più amati del panorama musicale in giro per l'Italia. Un mese comprensibilmente con un'offerta ridotta: tra le feste, le tournée autunnali finite da un po' e Sanremo alle porte, gennaio è da sempre un. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - I concerti più attesi a gennaio 2026: Nigiotti, De Gregori, Ranieri e tutti gli altri

Leggi anche: Concerti in Italia, gli appuntamenti più attesi del 2026

Leggi anche: I concerti più attesi del 2026: da Rosalìa a Geolier, da Ultimo a Bad Bunny

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Concerti gennaio 2026: date, città e biglietti - Grande attesa per i concerti di gennaio 2026: Renato Zero, Nomadi e Francesco De Gregori guidano un mese ricco di musica dal vivo ... lopinionista.it

Concerti 2026, i più attesi di gennaio e del prossimo anno - Con l’inizio dell’anno, l’agenda live torna a pulsare e gennaio si conferma il mese che accende l’attesa: i concerti delle prossime settimane promettono di dare il ritmo a un 2026 che si annuncia ricc ... rockol.it