La giovane Athika Ahmed non è una dietista pagata 9.000 sterline al mese dal governo britannico

Circolano alcune foto di una giovane donna sorridente, definita dagli utenti “Ambasciatrice della Salute e dietista” nominata dal governo del Galles. Tuttavia, si tratta di un equivoco, poiché Athika Ahmed non riceve uno stipendio di 9.000 sterline al mese dal settore pubblico. La confusione ha generato discussioni online, ma i fatti dimostrano che la sua posizione e il suo incarico sono diversi.

Circolano alcune foto di una giovane donna sorridente, indicata dagli utenti come "Ambasciatrice della Salute e dietista" nominata dal governo del Galles, con uno stipendio pubblico da 9.000 sterline al mese. La protagonista dell'immagine è Athika Ahmed, 23 anni, studentessa di Medicina a Cardiff e volontaria del servizio sanitario britannico (NHS). Non è una ministra, non è una dietista governativa e non risulta percepire alcuno stipendio dal governo gallese per il ruolo descritto nei post virali. Vi presentiamo Athika Ahmed, 23 anni. È stata nominata nuova Ambasciatrice della Salute e dietista in Galles, Regno Unito. Riceverà un compenso mensile di 9.

