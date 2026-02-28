La finale del Festival di Sanremo a Monza si guarda in compagnia e si vincono premi

La finale del Festival di Sanremo si svolge a Monza e viene trasmessa in diretta, attirando un gran numero di spettatori. Molti scelgono di seguirla in compagnia di amici o familiari, rendendo l’evento un momento di socializzazione. Durante la serata vengono assegnati premi ai partecipanti e si crea un’atmosfera condivisa tra chi assiste. La modalità di visione collettiva richiama le tradizioni di un tempo, quando si guardava il festival al bar.

Vederla in compagnia è tutta un'altra cosa. Un po' come si faceva decenni fa quando le famiglie che in casa avevano la tv erano poche e il rito era quello di andare al bar. Poi il rito – soprattutto negli anni Ottanta e Novanta – era quello di riunirsi tra amici e parenti e trascorrere quel.

Sarà Sanremo 2025 - La sfida Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Senza Cri

Ditonellapiaga con TonyPitony vince la serata delle cover del Festival di Sanremo con il brano "The Lady is a Tramp". Secondo posto per Sayf, terzo per Arisa. x.com

