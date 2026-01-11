Diete depurative | perché la scienza smonta il mito della ripartenza dopo gli eccessi

Le diete depurative sono spesso adottate come soluzione immediata per contrastare gli effetti di abbondanti pasti e uno stile di vita sedentario. Tuttavia, la scienza ha dimostrato che molte di queste pratiche non sono efficaci né sostenibili a lungo termine. In questa guida, analizziamo le evidenze scientifiche per comprendere perché le “diete detox” non rappresentano una risposta valida ai cambiamenti di stagione o ai pasti fuori programma.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.