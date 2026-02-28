La Direzione Intrattenimento Day Time rafforza la propria leadership su Rai 1 | boom di share e telespettatori

La Direzione Intrattenimento Day Time di Rai 1 ha registrato un aumento significativo di ascolti e share durante una giornata di programmazione. I dati ufficiali indicano che la rete ha conquistato un numero elevato di telespettatori, rafforzando la propria posizione nel daytime. La giornata si è conclusa con risultati che evidenziano una performance positiva per il canale.

La Direzione Intrattenimento Day Time consolida la propria leadership su Rai 1 grazie a una giornata di ascolti particolarmente brillante. I programmi della rete hanno infatti conquistato l’intera fascia diurna di venerdì 27 febbraio 2026, registrando una crescita trasversale in termini di share e pubblico medio, con picchi molto alti legati anche all’onda del Festival di Sanremo e ai collegamenti in diretta che hanno arricchito il racconto televisivo. La giornata si è aperta con risultati solidi già dalle prime ore. Maria Soave e Tiberio Timperi, in diretta con “1mattina News” e con un racconto puntuale dal Festival di Sanremo, hanno raccolto una media di circa 698mila telespettatori, pari al 21,1% di share. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

