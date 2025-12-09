RadioMediaset acquisisce Radio Norba e rafforza la propria leadership
RadioMediaset compie un passo importante con l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente pugliese e punto di riferimento per il pubblico del Sud Italia. L’operazione si concretizza attraverso il passaggio del capitale di controllo di Genetiko, la società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi di grande successo come Battiti Live, trasmesso da Mediaset da diversi anni. Secondo quanto comunicato dal gruppo, l’operazione rappresenta “un passo significativo nel consolidamento della leadership nel panorama radiofonico nazionale”, grazie all’ingresso di un’emittente riconosciuta per la qualità dei contenuti e il forte legame con il territorio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
#mediaset acquisisce l'emittente pugliese #radio norba: il Biscione si estende al Sud Vai su X
