La cura Lotito contro lo sciopero del tifo | per Lazio-Atalanta biglietti a scuole amici e parenti

La Lazio ha deciso di distribuire biglietti gratuiti a scuole, amici e parenti per la partita contro l'Atalanta, come risposta allo sciopero dei tifosi che hanno deciso di disertare l'Olimpico. La scelta è stata annunciata dall'organizzazione della società, che ha distribuito i tagliandi senza costi aggiuntivi per questa categoria di spettatori. La protesta dei tifosi contro la gestione della squadra prosegue, con i sostenitori che hanno deciso di non partecipare alla partita.

