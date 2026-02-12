La casa editrice Hoepli verso la cassa integrazione per i dipendenti in tutto 89 lavoratori

La casa editrice Hoepli, simbolo storico di Milano, ha annunciato ai suoi 89 dipendenti che entrerà in cassa integrazione. La notizia ha colto di sorpresa molti, che temono ripercussioni sul futuro dell’azienda e sui posti di lavoro. La direzione ha spiegato che si tratta di una misura temporanea per far fronte alle difficoltà attuali. I lavoratori aspettano ora chiarimenti e possibili alternative.

