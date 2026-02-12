La casa editrice Hoepli verso la cassa integrazione per i dipendenti in tutto 89 lavoratori
La casa editrice Hoepli, simbolo storico di Milano, ha annunciato ai suoi 89 dipendenti che entrerà in cassa integrazione. La notizia ha colto di sorpresa molti, che temono ripercussioni sul futuro dell’azienda e sui posti di lavoro. La direzione ha spiegato che si tratta di una misura temporanea per far fronte alle difficoltà attuali. I lavoratori aspettano ora chiarimenti e possibili alternative.
La storica casa editrice Ulrico Hoepli, fra simboli del panorama culturale milanese, avrebbe comunicato ai dipendenti l’inizio della cassa integrazione (in totale 89 lavoratori). Lo riferiscono Il Corriere della Sera e Repubblica. Il sindacato Fistel Cisl dice a quest’ultima che la richiesta è.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Hoepli Cassa
La casa editrice Hoepli verso la crisi: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori)
La casa editrice Hoepli di Milano sta affrontando una crisi.
Si sgretola il mito della casa editrice Hoepli: ipotesi liquidazione, i 100 dipendenti in cassa integrazione. A rischio anche l’archivio
La casa editrice Hoepli di Milano rischia di chiudere i battenti.
Ultime notizie su Hoepli Cassa
Argomenti discussi: Hoepli a rischio chiusura: la storica casa editrice verso liquidazione; Hoepli a rischio chiusura: storica casa editrice milanese verso la liquidazione; La casa editrice Hoepli verso la crisi: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori); Milano, Hoepli in crisi: la storica casa editrice verso la liquidazione. Cassa integrazione per gli 89 dipendenti.
Si sgretola il mito della casa editrice Hoepli: ipotesi liquidazione, i 100 dipendenti in cassa integrazione. A rischio anche l’archivioLa casa editrice Hoepli, fondata nel 1870, potrebbe chiudere: 100 dipendenti in cassa integrazione e patrimonio storico a rischio ... ilfattoquotidiano.it
La casa editrice Hoepli verso la crisi: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti (in tutto 89 lavoratori)La storica casa editrice Ulrico Hoepli, fra simboli del panorama culturale milanese, avrebbe comunicato ai dipendenti l’inizio della cassa integrazione (in totale 89 lavoratori). Lo riferiscono Il Cor ... milanotoday.it
Milano, Hoepli in crisi: la storica casa editrice verso la liquidazione. Cassa integrazione per gli 89 dipendenti - facebook.com facebook
Milano, Hoepli in crisi: la storica casa editrice verso la liquidazione. Cassa integrazione per gli 89 dipendenti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.