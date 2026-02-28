Koopmeiners si gioca la Juve | l’ombra di Gasperini e l’erede per Spalletti | CM

Il centrocampista olandese è al centro dell’attenzione in vista della partita tra Juventus e Roma, uno scontro diretto che potrebbe decidere il suo futuro in campionato. Sotto la gestione di Spalletti, ha mostrato alti e bassi, lasciando aperte diverse ipotesi sul suo ruolo e sul possibile passaggio a un’altra squadra. La partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni della Juventus nella stagione.

La Juventus è attesa dal crocevia Roma, nello scontro diretto per un posto alla prossima Champions League. All’Olimpico Luciano Spalletti avrà una defezione pesante, vista la squalifica di capitan Locatelli. Il centrocampista di Lecco finora è stato uno dei migliori sotto la gestione dell’ex Ct della Nazionale e dovrà marcare visita nel fondamentale match contro la formazione di Gasperini. Al suo posto il favorito per affiancare Thuram in mediana è Teun Koopmeiners, in vantaggio su Miretti e Adzic. L’olandese ha dato segnali di risveglio in Champions, risultando uno dei più efficaci nella doppia sfida contro il Galatasaray che ha segnato l’eliminazione dall’Europa dei bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

