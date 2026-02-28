Kalulu non ha dubbi | Rigiocherei questa partita Il francese ha svelato anche il motivo della scelta

Kalulu ha dichiarato senza esitazioni che rifarebbe questa partita, spiegando anche il motivo della sua scelta. Ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juve, rivelando quale partita di febbraio avrebbe rivissuto. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza lasciare margini a interpretazioni. La sua posizione è stata comunicata in modo semplice e senza enfasi.

Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Gatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Le ultime novità dalla Continassa Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo Kolo Muani Juventus, è sempre lui il preferito per l’estate. Come potrebbe evolversi la trattativa e le novità sui rapporti con il PSG Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Le novità sulla trattativa Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu non ha dubbi: «Rigiocherei questa partita». Il francese ha svelato anche il motivo della scelta Rinnovo Spalletti, Kalulu non ha dubbi: il pensiero del francese sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve si è soffermato sulla possibilità del rinnovo del... Eziolino Capuano non ha dubbi: «Il ‘VAR a chiamata’ non ha motivo di esistere, ecco il motivo»Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma…Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan,... Tutto quello che riguarda Kalulu. Temi più discussi: Juventus, Kelly espulso per doppio giallo come Kalulu, ma l’arbitro lo rivede al Var: ecco perché; Spalletti sulla richiesta di grazia a Kalulu: È giusto perché frutto di due ingiustizie evidenti; Juve, Spalletti si aspetta risposte (ecco da chi). E sul suo rinnovo...; Osimhen in dubbio per Juventus-Galatasaray: piccolo problema fisico. Rinnovo Spalletti, Kalulu non ha dubbi: il pensiero del francese sul prolungamento del tecnico della JuveRinnovo Spalletti, Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve si è soffermato sulla possibilità del rinnovo del tecnico bianconero Diversi i temi affrontati da Kalulu in conferenza stampa a ... juventusnews24.com Kalulu rompe il silenzio: Bastoni non l’ho più sentito, non mi aspetto nulla di speciale da luiKalulu ha spiegato il rapporto con Bastoni dopo l'espulsione contro l'Inter che ha scatenato le polemiche: Non ci parlavamo tantissimo prima e ora ... fanpage.it Pierre Kalulu si sofferma su futuro di Spalletti alla Juventus “Questa è una tematica della società e non possono dire nulla. Penso di parlare a nome di tutti se dico che ci sentiamo bene e abbiamo le idee chiare. Ci piace come giochiamo e saremmo felici se - facebook.com facebook #Juventus, #Kalulu "Contro la Roma è importante, ma mancano ancora tante partite" #ASRoma x.com