Juventus la penale anti-Juve su Osimhen

La Juventus ha manifestato interesse per Osimhen, ma il Napoli ha inserito una clausola anti-Juve nel contratto con il Galatasaray, bloccando così eventuali trasferimenti. La trattativa tra le parti coinvolge diversi attori e si scontra con questa limitazione contrattuale, impedendo che il trasferimento vada avanti. La situazione resta aperta e dipende dalle decisioni delle società coinvolte.

Non è più un segreto che ci sia un certo feeling tra la Juventus e Osimhen, ma la clausola anti Juve imposta dal Napoli al Galatasaray blocca tutto. La penale salatissima anti-Juve su Osimhen Nonostante l’apprezzamento reciproco tra le parti, l’approdo di Osimhen in bianconero è ostacolato dalla salatissima penale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la penale anti-Juve su Osimhen Leggi anche: Osimhen alla Juve, l'incredibile penale anti-Italia di De Laurentiis congela la trattativa Leggi anche: De Laurentiis ha reso impossibile Osimhen alla Juventus: il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni di penale al Napoli CLAMOROSO: GILETTI ROMPE IL SILENZIO! DE LAURENTIIS E LE BUGIE A FIN DI PIANTO Contenuti utili per approfondire Juventus. Temi più discussi: Osimhen alla Juve, l'incredibile penale anti-Italia di De Laurentiis congela la trattativa; Osimhen alla Juve non s'ha da fare: così la clausola anti-Italia del Napoli blocca il Galatasary; Osimhen-Juve, il muro di De Laurentiis: clausola anti-Italia, come funziona e quanto costa; 70 milioni di penale al #Napoli se rivenderà alla #Juventus #Osimhen fino al 2027. Osimhen alla Juve non s’ha da fare: così la clausola anti-Italia del Napoli blocca il GalatasaryFino al 2027 il centravanti nigeriano non è liberamente trasferibile a un club italiano. De Laurentiis ha fissato penali quasi imbattibili ... dire.it Clausola anti-Juve per Osimhen: per i bianconeri sarà difficile arrivare al nigerianoCome rivelato dalla gazzetta.it, per la Juventus sarà molto complicato poter arrivare a Victor Osimhen. Infatti, al momento del passaggio del nigeriano al Galatasaray, il Napoli ha ... tuttojuve.com Roma-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming - facebook.com facebook 100 anni di sola ruggine #Roma e #Juventus da sempre agli antipodi, sul campo e per DNA contrapposti. Negli ultimi anni si sono avvicinate sulla politica sportiva, ma la rivalità resta fortissima Fabrizio Pastore #ASRoma #RomaJuventus x.com