De Laurentiis ha reso impossibile Osimhen alla Juventus | il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni di penale al Napoli

La trattativa tra Victor Osimhen e la Juventus si complica ulteriormente, mentre il Galatasaray sembra pronto a intervenire con una penale significativa per il Napoli. La situazione sul mercato si muove rapidamente, con varie opzioni che si aprono e si chiudono di continuo. La questione riguarda principalmente le strategie delle squadre coinvolte e le conseguenze di eventuali accordi. La vicenda resta aperta e in continua evoluzione.

Tra Victor Osimhen e la Juventus, la trattativa non è affatto semplice. Il nigeriano ex Napoli ha espresso parole di lodi nei confronti della Vecchia Signora in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions, ma quando è stato acquistato dal Galatasaray, il Napoli ha inserito una penale: se il club turco decidesse di venderlo ai bianconeri o a un altro club di Serie A entro settembre 2027, dovrebbe pagare agli azzurri una penale. La Gazzetta dello Sport scrive: Osimhen per la Juve è un sogno impossibile. Servirebbe una scalata economica sette volte superiore al premio garantito alle sedici finaliste d’Europa: il Napoli, infatti, nel momento in cui ha ceduto l’attaccante nigeriano al Galatasaray nell’estate 2025, ha inserito una penale che sbarra la strada al suo ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Laurentiis ha reso impossibile Osimhen alla Juventus: il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni di penale al NapoliTra Victor Osimhen e la Juventus, la trattativa non è affatto semplice. Il Gatalasaray dovrebbe pagare una penale al Napoli. ilnapolista.it

