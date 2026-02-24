GOL DELLA GIORNATA | L’attacco di Adzic al rallentatore | Juve-Inter | Serie A 2025 26

Adzic ha segnato un gol decisivo durante il match tra Juventus e Inter, a causa di una respinta lenta della difesa nerazzurra. La sua conclusione al volo ha portato i bianconeri in vantaggio nel secondo tempo, dopo un’azione iniziata a centrocampo. Il gol ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi juventini presenti allo stadio, che hanno assistito a un'azione spettacolare. La partita si è conclusa con la vittoria della Juventus, lasciando gli ospiti senza risposte.

Dramma fino in fondo all'Allianz Stadium nel Derby d'Italia. I padroni di casa hanno vinto fino al recupero grazie a.