A poche ore dal calcio d’inizio del posticipo domenicale, la Juventus si trova a dover fare a meno del capitano a causa di un infortunio, lasciando Spalletti con alcune scelte da valutare in vista della partita all’Olimpico. La squadra bianconera si prepara quindi senza il suo leader, mentre il tecnico azzurro decide le strategie da adottare in campo.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Locatelli squalificato per lo spareggio Champions: Koopmeiners favorito su Miretti per affiancare Thuram. A poche ore dal calcio d’inizio del posticipo domenicale, la Juventus si ritrova a gestire una defezione pesante nel cuore della manovra. La trasferta contro la Roma assume i contorni di un autentico spartiacque stagionale: un successo riaprirebbe totalmente la corsa verso l’Europa che conta, portando il distacco a una sola lunghezza, mentre un passo falso rischierebbe di far scivolare la compagine bianconera a un siderale -7 dalla zona Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve senza capitano a Roma: le scelte di Spalletti per l’Olimpico

Probabili formazioni Juve Roma: le ultimissime indicazioni sulle scelte di Spalletti. Tutte le novitàdi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Roma: le ultimissime indicazioni sulle scelte di Spalletti.

Juve Roma LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficiali di Spallettidi Marco BaridonJuve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16« giornata di Serie A 2025/26 (inviato...

JUVENTUS - ROMA / Le scelte di Spalletti ed alternative

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve.

Temi più discussi: Del Piero durissimo: Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juve; Occhio Yildiz: come sta e il precedente Bremer. Juve senza bonus, Spalletti senza...; Juve-Galatasaray, le pagelle: Yildiz è il migliore in campo, 7.5. Ma Osimhen è decisivo, 7; Serie C, girone B: la Juventus Next Gen a Campobasso cerca la rivincita della gara di andata.

Juve, vietato sbagliare contro una Roma senza mezze misureLa Champions in palio, Spalletti che torna da avversario all’Olimpico e una rivalità eterna, pronta a riaccendersi con un nuovo scontro diretto. Roma-Juventus è il piatto forte della 27ª giornata di S ... tuttosport.com

Juventus, emergenza centrocampo: Roma senza Locatelli. Spalletti rilancia Koopmeiners e ritrova BremerJuventus, emergenza centrocampo: Roma senza Locatelli. Spalletti rilancia Koopmeiners e ritrova Bremer La Juventus si prepara alla sfida decisiva contro ... tuttojuve.com

Perché Spalletti non parlerà prima di Roma-Juve e perché al suo posto ci sarà Kalulu: non solo l'amarezza post Champions - facebook.com facebook

Roma-Juve, Gasperini in conferenza stampa LIVE #SkySport #Roma #Gasperini #RomaJuventus #SerieA x.com