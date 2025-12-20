Juve Roma LIVE | squadre arrivate all’Allianz Stadium le scelte ufficiali di Spalletti

di Marco Baridon Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16« giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium)  – Forte di  due vittorie consecutive  – l’ultima fondamentale a Bologna – la  Juve  si affaccia allo scontro diretto con la  Roma  sulle ali dell’entusiasmo. Obiettivo? Vincere e  accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Roma 0-0: risultato e tabellino. Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

