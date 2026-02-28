Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE | Oboavwoduo vicinissimo al vantaggio

Nella partita tra Juve e Cagliari Primavera, terminata 0-0, Oboavwoduo ha avuto un’occasione molto vicina al gol. La sfida si è giocata nella 27ª giornata del campionato 202526. Tutto si è svolto sotto gli occhi di chi ha seguito la partita in diretta, con le azioni più importanti che si sono succedute nel corso dei 90 minuti.

Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Le ultime sul suo futuro Mercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della società bianconera Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendo Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: Oboavwoduo vicinissimo al vantaggio Leggi anche: Juve Monza Primavera 1-1 LIVE: Grelaud vicinissimo al vantaggio Juve Cagliari Primavera LIVE: scendono Licina, Oboavwoduo e Mazur dalla Next Gen, le scelte ufficiali di PadoinBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Cagliari Primavera. Temi più discussi: U20 | Torino-Juventus | La partita; Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio; Serie A Enilive | Cagliari-Lazio 0-0, il tabellino; LIVE | Serie A, Parma-Cagliari 0-0: i ducali ci provano dalla distanza. Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: tegola per Padoin, si fa male Pugno! Russo e Mendy spaventa HuliJuve Cagliari Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di campionato 2025/26 Dopo la sconfitta nel derby della Mole contro il Torino, la J ... juventusnews24.com Juve Primavera, infortunio per Pugno: mani sul volto prima di uscire dal campo per l’attaccante. Cosa è successo e le sue condizioniJuve Primavera, infortunio per il giovane Pugno, finito con le mani sul volto prima di uscire dal campo. Vediamo cosa è successo e le sue condizioni La Juve Primavera deve fare i conti con un imprevis ... juventusnews24.com Juve Cagliari Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Cagliari Dopo la sconfitta contro la Cremonese, l'Under 20 di Francesco Pisano affronta in trasferta la #Juventus nella 27ª giornata del campionato #Primavera1 x.com