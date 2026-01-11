Mathys Tel avverte il Tottenham che potrebbe andarsene se non gioca regolarmente
Mathys Tel, giovane attaccante del Bayern Monaco, ha espresso chiaramente il desiderio di giocare con continuità. Secondo fonti affidabili, il giocatore avrebbe già comunicato al club che potrebbe considerare un trasferimento se non verrà impiegato regolarmente. L’eventuale interesse del Tottenham Hotspur potrebbe rappresentare una soluzione, ma resta da capire se il club inglese deciderà di investire in modo deciso su di lui durante la sessione di mercato in corso.
Breaking: (Foto di YouTubeFabrizio RomanoRobin Jones – AFC BournemouthAFC Bournemouth via Getty Images) L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Mathys Tel, rivelando che il giovane francese potrebbe dirigersi verso la porta d’uscita al Tottenham Hotspur questo gennaio. Nonostante sia arrivato con grandi aspettative, il 20enne attaccante sarebbe frustrato dalla mancanza di tempo di gioco regolare sotto la guida dell’allenatore Thomas Frank. Intervenendo sul suo canale YouTube, Romano ha spiegato che Tel è pronto a lasciare North London, in prestito o definitivamente, se la sua situazione non migliora immediatamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Endrick in prestito al Lione porta vantaggi anche al Real: se gioca regolarmente, non verrà svalutato (As)
Leggi anche: Bologna, Piantedosi ignora l’allarme del sindaco Lepore: «Per noi Virtus-Maccabi Tel Aviv si gioca, se vuole vieti lui la partita»
Tottenham Hotspur contro Aston Villa: formazioni per la partita.
Tel vuole giocare di più e può lasciare il Tottenham in prestito: la posizione degli Spurs - Considerato una delle promesse più luminose del calcio francese, l’attaccante. tuttomercatoweb.com
Insulti razzisti contro Tel, Tottenham furioso: "Disgustati da questi vigliacchi" - Il Tottenham si schiera con forza al fianco di Mathys Tel, vittima di insulti razzisti sui social dopo l'errore dagli 11 metri in finale di Supercoppa Europea. corrieredellosport.it
Insulti razzisti a Tel per rigore sbagliato,'disgusto' Tottenham - Dura presa di posizione del Tottenham dopo le offese razziste ricevute via social da Mathys Tel dopo la finale della Supercoppa europea a Udine persa ai calci di rigore per un errore decisivo del ... ansa.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.