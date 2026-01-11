Mathys Tel avverte il Tottenham che potrebbe andarsene se non gioca regolarmente

Mathys Tel, giovane attaccante del Bayern Monaco, ha espresso chiaramente il desiderio di giocare con continuità. Secondo fonti affidabili, il giocatore avrebbe già comunicato al club che potrebbe considerare un trasferimento se non verrà impiegato regolarmente. L’eventuale interesse del Tottenham Hotspur potrebbe rappresentare una soluzione, ma resta da capire se il club inglese deciderà di investire in modo deciso su di lui durante la sessione di mercato in corso.

L'esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Mathys Tel, rivelando che il giovane francese potrebbe dirigersi verso la porta d'uscita al Tottenham Hotspur questo gennaio. Nonostante sia arrivato con grandi aspettative, il 20enne attaccante sarebbe frustrato dalla mancanza di tempo di gioco regolare. Romano ha spiegato che Tel è pronto a lasciare, in prestito o definitivamente, se la sua situazione non migliora immediatamente.

