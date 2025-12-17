Povertà e vecchiaia | fino a dieci anni di vita in meno per gli anziani

L'aspettativa di vita degli anziani è influenzata dal livello di reddito, con un divario crescente tra chi ha risorse elevate e chi vive in condizioni di povertà. Le differenze di longevità possono arrivare fino a nove anni, evidenziando le disparità sociali che colpiscono la qualità e la durata della vita delle persone anziane.

Si amplia il divario dell’aspettativa di vita tra anziani a reddito elevato e quelli con reddito basso, che muoiono fino a 9 anni prima dei più abbienti. È quanto emerge da un’analisi dello scorso ottobre condotta dal National Council on Aging (NCOA) degli Stati Uniti e dal LeadingAge long-term. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

