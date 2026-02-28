Israele sta attaccando l’Iran

In questo momento ci sono esplosioni a Teheran, con fonti che riferiscono di un attacco in corso. Il ministro della Difesa israeliano ha confermato che si tratta di un’operazione di natura preventiva. Le autorità iraniane non hanno ancora fornito dettagli ufficiali, mentre le notizie di stampa indicano che l’attacco sarebbe stato condotto da Israele. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ulteriori conferme ufficiali.

Sabato mattina Israele ha iniziato un attacco contro l’Iran. Ci sono state esplosioni nella capitale Teheran e il giornale iraniano Shargh ha scritto che ci sono colonne di fumo nel quartiere della città dove risiede Ali Khamenei, la Guida suprema, la massima autorità politica e religiosa del paese. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’attacco definendolo «preventivo». Un esercizio apparentemente banale può aiutare a prevenire le cadute, che negli anziani sono tra le principali cause di problemi di salute È molto citato online e dalle celebrità, perché è uno degli interessi sessuali non convenzionali più diffusi... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Cosa sta succedendo tra Iran e Israele, e perché c'è di mezzo il nucleare

