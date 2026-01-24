Iran Turchia | Israele sta cercando occasione per attaccare

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha dichiarato che Israele sta cercando un’opportunità per attaccare l’Iran. Secondo le sue parole, un eventuale intervento militare potrebbe aggravare le tensioni nella regione, contribuendo a una maggiore instabilità. La questione evidenzia le complessità geopolitiche e le delicate dinamiche tra i paesi coinvolti, sottolineando l’importanza di un approccio diplomatico per prevenire escalation.

Trump offende soldati Nato: “In Afghanistan erano dietro”. Principe Harry: “Rispetti i sacrifici” Trump offende soldati Nato: “In Afghanistan erano dietro”. Principe Harry: “Rispetti i sacrifici” Ucraina, Zelensky: “Trump ci darà i Patriot”. Colloqui continuano oggi a Abu Dhabi ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Iran:Usa cercano pretesto per attaccareSecondo la missione iraniana presso le Nazioni Unite, le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran sono motivate dal desiderio di cambiare il regime, attraverso sanzioni, minacce e disordini orchestrati, creando così un pretesto per un intervento militare. Iran, Trump: "Mi sono convinto da solo a non attaccare"Il presidente Trump ha dichiarato di essere stato lui stesso a decidere di non intraprendere un’azione militare contro l’Iran. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Turchia, migliaia in piazza contro Israele e per Gaza Argomenti discussi: Iran-Israele, segnali di alta tensione: attacco in vista?; Il mondo questa settimana: Il senso dell'America per la Groenlandia, lo scudo del Golfo per l'Iran, Turchia c…; Iran, l’effetto domino è dietro l’angolo: Turchia, Israele, Russia e Cina ridisegnano strategie e alleanze; Gaza, Trump invita Putin nel Board of Peace. Zelensky: no se c'è Mosca. Iran, Turchia: Israele sta cercando occasione per attaccareIl ministro degli Esteri, Fidan: Israele cerca un'opportunità. Le compagnie aeree fermano i voli ... adnkronos.com Iran: ministro Esteri Turchia, Israele cerca occasione per attaccareIsraele continua a cercare un'occasione per attaccare l'Iran, uno sviluppo che potrebbe destabilizzare ulteriormente una regione già ... agenzianova.com Erdogan, in una telefonata con il presidente iraniano Pezeshkian giovedì, ha ribadito l'opposizione della Turchia a qualsiasi ingerenza straniera in Iran, sottolineando l'importanza che Ankara attribuisce alla pace e alla stabilità del Paese vicino. x.com “Gli alleati storici degli Stati Uniti in Medio Oriente – quindi Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e Turchia – hanno negato lo spazio aereo per attaccare l’Iran. Ne abbiamo parlato nell’ultima puntata di #DuemilaSecondi, il podcast di @antimafiaduemila. Una d - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.