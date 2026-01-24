Iran Turchia | Israele sta cercando occasione per attaccare

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha dichiarato che Israele sta cercando un’opportunità per attaccare l’Iran. Secondo le sue parole, un eventuale intervento militare potrebbe aggravare le tensioni nella regione, contribuendo a una maggiore instabilità. La questione evidenzia le complessità geopolitiche e le delicate dinamiche tra i paesi coinvolti, sottolineando l’importanza di un approccio diplomatico per prevenire escalation.

Trump offende soldati Nato: "In Afghanistan erano dietro". Principe Harry: "Rispetti i sacrifici" Trump offende soldati Nato: "In Afghanistan erano dietro". Principe Harry: "Rispetti i sacrifici" Ucraina, Zelensky: "Trump ci darà i Patriot". Colloqui continuano oggi a Abu Dhabi

Iran:Usa cercano pretesto per attaccareSecondo la missione iraniana presso le Nazioni Unite, le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran sono motivate dal desiderio di cambiare il regime, attraverso sanzioni, minacce e disordini orchestrati, creando così un pretesto per un intervento militare.

Iran, Trump: "Mi sono convinto da solo a non attaccare"Il presidente Trump ha dichiarato di essere stato lui stesso a decidere di non intraprendere un’azione militare contro l’Iran.

Turchia, migliaia in piazza contro Israele e per Gaza

