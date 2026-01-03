Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela

Le notizie riguardanti l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela e la presunta cattura del presidente Nicolás Maduro rappresentano un importante sviluppo sul piano internazionale. Questo evento potrebbe avere conseguenze significative per la stabilità regionale e le relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti. Di seguito, analizziamo i dettagli di quanto riportato e le possibili implicazioni di questa operazione.

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato l'operazione militare e ha detto che il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato.

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela e Trump ha catturato Maduro, tra guerra ai narcos e le petroliere - Dopo il blocco navale voluto da Donald Trump, sono iniziate operazioni militari degli Usa in Venezuela con la cattura del presidente Nicolas Maduro ... virgilio.it

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it

Gli Stati Uniti hanno attaccato con i droni un impianto di narcotraffico in Venezuela.

Gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolas #Maduro e la moglie con un’operazione della Delta Force, unita' d'elite dell'esercito statunitense per le missioni speciali. #Trump: "Portati fuori dal #Venezuela". #Tg1 - facebook.com facebook

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Tr x.com

