Attacco preventivo di Israele e USA in Iran cosa sta succedendo e perché potrebbe essere l’inizio di una reazione a catena

All’alba di questo sabato, Israele ha condotto quello che il ministro della Difesa Israel Katz ha definito ufficialmente un attacco preventivo contro l’Iran. La motivazione dichiarata è lapidaria: rimuovere minacce concrete allo Stato di Israele prima che si concretizzino. L’operazione, confermata da Reuters e dall’agenzia iraniana Fars, ha colpito il centro della capitale iraniana, nei pressi di via Pasteur, con almeno tre esplosioni documentate. Secondo l’Associated Press, tra gli obiettivi raggiunti ci sarebbero anche gli uffici della Guida Suprema Ali Khamenei. Pochi minuti fa il Wall Street Journal ha dichiarato che anche gli USA partecipano a questa azione preventiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

