Migliaia di morti in Iran Trump rompe gli indugi | Gli aiuti stanno arrivando

La crisi in Iran prosegue con tensioni crescenti e un alto numero di vittime. Mentre le proteste contro il regime continuano, gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire, con Donald Trump che annuncia l’arrivo di aiuti. Il dipartimento di Stato ha inoltre consigliato ai cittadini americani di lasciare immediatamente il Paese, evidenziando la gravità della situazione e la complessità degli sviluppi recenti.

La situazione in Iran resta incandescente. La rivolta contro il regime degli ayatollah va avanti mentre Donald Trump rompe gli indugi su Teheran dopo che il dipartimento di stato Usa ha invitato gli americani a lasciare subito il Paese. Il presidente statunitense ha annunciato un non meglio. Iran, l'appello di Trump ai manifestanti: «Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando» In Iran migliaia di morti. La promessa di Trump: "Arrivano gli aiuti" Iran, proteste e morti: Trump parla di contatti con Teheran; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo. In Iran migliaia di morti. La promessa di Trump: "Arrivano gli aiuti" - Cresce di ora in ora il numero delle vittime nelle manifestazioni che da giorni si stanno verificando nelle principali città iraniane e nei ...

Migliaia di morti in Iran, Trump rompe gli indugi: "Gli aiuti stanno arrivando" - Mosca e Pechino si irrigidiscono contro le ultime minacce americane nei confronti di un alleato geopolitico cruciale ... today.it

In Iran si temono '12mila morti'. Trump: 'Avanti con le proteste, l'aiuto è in arrivo'. L'ira di Mosca - Un incendio durante le proteste a TeheranTrump valuta le opzioni, la Russia: 'Un nuovo attacco avrebbe conseguenze disastrose'. ansa.it

Migliaia di morti in #Iran. Giovani e donne uccisi da teofascisti e squadracce. Mobilitiamoci. Dimostriamo di stare dalla parte di quella libertà per cui loro stanno combattendo e che noi abbiamo ereditato. Fate circolare. E ai partiti che ancora non hanno aderito x.com

Migliaia di morti dall’inizio delle proteste in #Iran - #IranProtests - facebook.com facebook

