Investimento sui binari | caos treni tra cancellazioni e ritardi

Questa mattina, la linea ferroviaria Bologna–Milano ha subito notevoli disagi a causa di un incidente nelle vicinanze di Reggio Emilia, dove una persona è stata investita e ha perso la vita. La situazione ha provocato cancellazioni e ritardi, influendo sulla regolarità del servizio. Di seguito, un aggiornamento sulla situazione e sulle misure adottate per gestire l'emergenza.

Pesanti disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna–Milano. Poco prima delle 6:00, nei pressi della stazione di Reggio Emilia, una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito. L'episodio ha paralizzato la circolazione dei treni, causando ritardi a catena e cancellazioni, come riferisce Parma Today. • FR 9303 Milano Rogoredo (5:30) - Roma Termini (10:35): il treno oggi non ferma a Reggio Emilia.I passeggeri in partenza da Reggio Emilia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. • FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (11:10): il treno oggi non ferma a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Travolta sui binari, tragedia in Italia: ritardi e cancellazioni, è caos treni Leggi anche: Treni boccati tra Roma e Firenze per persona deceduta sui binari a Chiusi: ritardi e cancellazioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Presunto investimento sui binari, disagi per i pendolari: treni in ritardo anche di un'ora; Investimento sui binari a Trecate: treni bloccati sulla Torino-Milano; Attacco alle infrastrutture? Perché l'incidente del treno merci nella regione della Ruhr dovrebbe allarmare politici, militari ed economia; Tavolo trasporti: è fumata bianca. Boni: Torna un treno cancellato. Investimento sui binari a Reggio Emilia, traffico ferroviario rallentato nel Nord Italia - L’incidente è avvenuto all’alba: in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, possibili ritardi per Alta Velocità, Intercity e Regionali ... giornalelavoce.it

Investimento sui binari a Trecate: treni bloccati sulla Torino-Milano - Milano la circolazione dei treni è bloccata in entrambe le direzioni a causa di un investimento avvenuto a 600 metri dalla stazione di Trecate, in via Isonzo. lavocedinovara.com

Caos alla stazione. Binari occupati, treni fermi. Per oltre un’ora circolazione bloccata - Per oltre un’ora i binari sono stati occupati da centinaia di manifestanti che hanno bloccato la circolazione ferroviaria ... ilgiorno.it

Regione Lazio, RFI e Astral: investimento di 160 milioni di euro per rinnovo linea ferroviaria Roma-Viterbo La Regione Lazio, proprietaria della ferrovia regionale Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Astral, l'azienda pubblica regionale che si occupa di infrastrutture - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.