Inter-Genoa sabato 28 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Nerazzurri a San Siro per l’ottava vittoria di fila in A

Sabato sera alle 20:45 si gioca Inter-Genoa a San Siro, valida per la 27esima giornata di Serie A. L’Inter cerca la sua ottava vittoria consecutiva in campionato, mentre il Genoa arriva con obiettivi da definire. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote per le scommesse sono state pubblicate. La partita si svolge nel contesto di una squadra nerazzurra che vuole riprendere il cammino dopo l’eliminazione in Champions League.

L'Inter deve ripartire subito dopo l'eliminazione in Champions League e ospita il Genoa a San Siro sabato sera per la giornata 27 di Serie A. Ora i nerazzurri possono concentrarsi sul campionato e le chance di vincere il titolo si alzano vertiginosamente per loro, visto anche l'attuale +10 sulla seconda in classifica.