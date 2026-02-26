Inter-Genoa sabato 28 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Nerazzurri per l’ottava vittoria di fila in A

Sabato 28 febbraio alle ore 20:45 si gioca Inter-Genoa a San Siro, partita valida per la 27ª giornata di Serie A. L’Inter cerca la sua ottava vittoria consecutiva in campionato, mentre il Genoa arriva all’appuntamento dopo aver disputato le ultime partite nel massimo campionato italiano. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, e i pronostici sono stati fatti in vista di questa sfida.

L'Inter deve ripartire subito dopo l'eliminazione in Champions League e ospita il Genoa a San Siro sabato sera per la giornata 27 di Serie A. Ora i nerazzurri possono concentrarsi sul campionato e le chance di vincere il titolo si alzano vertiginosamente per loro, visto anche l'attuale +10 sulla seconda in classifica.