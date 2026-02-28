Inter Genoa quote | tra i marcatori il favorito è…

Per la sfida tra Inter e Genoa, le quote scommesse indicano il favorito tra i marcatori. La partita rappresenta anche l'occasione per l'Inter di chiudere definitivamente le sconfitte europee contro il BodøGlimt e consolidare la leadership in campionato. La gara si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, con molte aspettative attorno ai giocatori più in forma.

Inter Genoa quote. Archiviare definitivamente la doppia delusione europea contro il BodøGlimt e blindare il primato in campionato. L’Inter si prepara ad affrontare il Genoa nella 27ª giornata di Serie A con un obiettivo chiaro: allungare ulteriormente sul Milan e proseguire la propria marcia verso lo scudetto. Secondo gli analisti di Goldbet non sembrano esserci troppi dubbi sull’esito della sfida di San Siro. L’ottava vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Cristian Chivu è proposta a 1,30, mentre il pareggio sale a 5,40 e un successo del Genoa arriva addirittura in doppia cifra, a 10,00. I numeri offensivi dei nerazzurri rafforzano il pronostico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Genoa Inter, le quote marcatori in vista della sfida del Ferraris: Lautaro guida i nerazzurridi Redazione Inter News 24Genoa Inter, quote marcatori: la sfida della 15ª giornata di Serie A 2025/26 mette di fronte obiettivi diversi ma...

Atalanta Inter pronostico e quote: favorito l’Over 2,5Domenica 28 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena, si affronteranno Atalanta e Inter.

Contenuti e approfondimenti su Inter Genoa.

Temi più discussi: Pronostico Inter-Genoa quote analisi 27ª giornata Serie A; Inter-Genoa pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto; Pronostico Inter-Genoa: analisi, quote e consigli; Segui Inter-Genoa: pronostici, migliori scommesse e quote.

Inter-Genoa pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Inter-Genoa con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del 27° turno di campionato. calciomercato.com

Pronostico Inter-Genoa, Chivu contro De Rossi: una sfida tra ex... giallorossiOcchio al dato: in questo campionato il Genoa ha giocato 12 trasferte e in 2 sole occasioni è andato in svantaggio al riposo: è successo contro Como e Roma. Per chi crede che l'Inter possa chiudere in ... corrieredellosport.it

Serie A, Como-Lecce 3-1 dopo 45': salentini a caccia di punti salvezza, i lombardi vogliono blindare l'Europa. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/0 - facebook.com facebook

TS - Verso #Inter- #Genoa: Carlos Augusto certo di un posto, in attacco Thuram è favorito su Esposito e Bonny x.com