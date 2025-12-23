Atalanta Inter pronostico e quote | favorito l’Over 2,5

Domenica 28 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena, Atalanta e Inter si sfidano in un match di Serie A. L’Inter, capolista, è considerata favorita, con le quote che indicano un possibile esito Over 2,5. Nonostante una recente sconfitta in Supercoppa Italiana, la squadra di Chivu si presenta con aspettative di risultato positivo contro un’Atalanta determinata a sfruttare il proprio campo.

Domenica 28 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena, si affronteranno Atalanta e Inter. La squadra di Cristian Chivu arriva a Bergamo con i favori del pronostico tipici di una capolista, nonostante la recente battuta d’arresto in Arabia Saudita, dove l’Inter è stata eliminata ai rigori dal Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana. Resta da capire se quella delusione avrà lasciato strascichi sul piano mentale. Di fronte, però, c’è un’Atalanta in evidente crescita: la formazione bergamasca, rinvigorita dalla gestione Palladino, è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'Inter cerca il riscatto in campionato contro l'Atalanta - A guardare i precedenti delle ultime stagioni (8 successi nelle ultime 8 sfide in tutte le competizioni) non dovrebbe esserci storia, ma la crescita della Dea con l’arrivo di Palladino e le difficoltà ... gazzetta.it