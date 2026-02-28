Inter Genoa 2-0 Dimarco e Calhanoglu firmano il +13 | ai nerazzurri basta una rete per tempo

L’Inter ha battuto il Genoa 2-0 a San Siro, con Dimarco e Calhanoglu che hanno segnato un gol a testa. La squadra di casa ha ottenuto il massimo risultato in entrambe le frazioni di gioco, mantenendo così un vantaggio di 13 punti sulla seconda in classifica. La partita ha visto i nerazzurri controllare il match senza grandi difficoltà, portando a termine la vittoria senza subire reti.

Inter Genoa. A San Siro l'Inter scende in campo con il presupposto di voler lanciare un altro messaggio al campionato, ma l'inizio non è dei migliori. Colombo, infatti, dopo un solo minuto, vien lasciato libero di calciare con il suo sinistro dal limite dopo una percussione, ma il pallone per fortuna si spegne al secondo verde. I nerazzurri provano a cambiare ritmo, ma l'impostazione è fallace proprio dalla sua base, con Akanji e Carlos Augusto che si rendono autori di diversi errori tecnici che tolgono inerzia alla manovra dell'Inter. Per fortuna, lo smarrimento dura poco. Bonny impegna Bijlow da fuori con il sinistro e ottiene angolo: Dimarco ci prova direttamente dalla lunetta, ma l'estremo difensore smanaccia.