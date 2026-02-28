Kostov parla il DS della Stella Rossa | Uno così non si vedeva dai tempi di Stankovic

Il direttore sportivo della Stella Rossa ha commentato le prestazioni di Vasilije Kostov, definendolo come un talento che non si vedeva dai tempi di Stankovic. Kostov, centrocampista classe 2008, è considerato uno dei giocatori più promettenti tra i giovani della squadra serba. La stampa locale lo indica come uno dei prospetti più brillanti dell’intero panorama balcanico, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Kostov. Il nome nuovo sul taccuino dell’ Inter arriva da Belgrado e profuma di talento purissimo. Si tratta di Vasilije Kostov, centrocampista classe 2008 della Stella Rossa, indicato dalla stampa serba come uno dei prospetti più brillanti dell’intero panorama balcanico. I nerazzurri osservano con grande attenzione la sua crescita, convinti che possa diventare un profilo ideale per il futuro della mediana. Interno dinamico, personalità già spiccata e capacità di incidere nelle gare che contano: caratteristiche che, secondo alcuni osservatori, ricordano da vicino Nicolò Barella. Un paragone importante, che testimonia quanto sia alta la considerazione attorno al giovane talento serbo, capace nonostante la giovanissima età di ritagliarsi spazio e responsabilità in un club storicamente esigente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

