Infortunio Zambo Anguissa la comunicazione del calciatore ad Antonio Conte

Dopo quasi quattro mesi di assenza, il Napoli riacquista Zambo Anguissa, che ha comunicato ad Antonio Conte di essere pronto a tornare in campo. Il centrocampista camerunese ha trascorso un lungo periodo di recupero per un infortunio, ma ora si sente in grado di riprendere l’attività agonistica e contribuire alla squadra.

Dopo quasi quattro mesi di stop, il Napoli può finalmente ritrovare Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha lasciato alle spalle un lungo e complicato periodo di recupero a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, ma ora è pronto a rimettersi a disposizione della squadra. Il suo rientro rappresenta una notizia importante per l’equilibrio e la solidità del reparto mediano azzurro. Il ritorno ufficiale è previsto nella prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, gara nella quale Anguissa partirà dalla panchina. Lo staff tecnico ha deciso di procedere con cautela, evitando rischi inutili dopo un’assenza così lunga. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

