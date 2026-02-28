infortunio in smart working inail deve pagare le spese mediche private

Un incidente avvenuto durante una riunione in smart working ha portato l’Inail a dover coprire le spese mediche di un lavoratore che si è infortunato cadendo in casa. La vicenda riguarda un caso in cui un dipendente ha subito un trauma mentre partecipava a un meeting online. La decisione dell’ente ha suscitato attenzione sulla copertura delle spese in situazioni di lavoro da remoto.

Una caduta in casa durante una riunione online può essere considerata infortunio sul lavoro? E, se per far valere i propri diritti, il lavoratore è costretto a rivolgersi a specialisti privati, chi paga quelle spese? A questi quesiti pratici ha risposto la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova con la sentenza 4622025, chiudendo una vicenda giudiziaria destinata a far discutere. Il motivo è semplice: chiarisce in modo netto due punti fondamentali: anche in smart working l'infortunio domestico può essere considerato infortunio sul lavoro; le spese mediche private, se necessarie e giustificate, possono essere rimborsate dall'Inail. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Si rompe la caviglia in smart working, per i giudici è "infortunio sul lavoro": sentenza contro Inail a PadovaA una dipendente dell’università di Padova che si è rotta la caviglia mentre lavorava a casa in smart working è stato riconosciuto con una sentenza...

Cade in casa mentre è in smart working e l’Inail nega il risarcimento: il Tribunale le dà ragione e ribalta la decisione dell’IstitutoL'8 aprile 2022, una sessantenne dipendente del dipartimento giuridico dell'Università di Padova è caduta nella propria abitazione mentre si alzava...

