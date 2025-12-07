Una comunità unita contro la violenza | grande partecipazione per la Stanza contro la violenza sulle donne
Ci sono iniziative che non sono semplicemente eventi, ma gesti di comunità, momenti in cui un territorio intero sceglie di schierarsi dalla parte delle persone più fragili. La grande adesione all’iniziativa “Stanza contro la violenza sulle donne”, promossa dal Rotary Club Frosinone con il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
