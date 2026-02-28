Imbrattata una panchina dedicata alla memoria di Norma Cossetto e delle foibe

Nella località di Guagnano, alcuni individui non identificati hanno imbrattato una panchina dedicata alla memoria di Norma Cossetto e delle foibe. L’episodio si è verificato di notte, sotto la copertura di nebbia e oscurità, e ha causato danni al simbolo commemorativo. Nessuno ha ancora rivendicato l’atto, che ha suscitato attenzione nella comunità locale.

GUAGNANO – Protetti dal buio e da una fitta nebbia, alcuni ignoti hanno scelto di colpire un simbolo di memoria. La panchina tricolore situata a Guagnano, recentemente restaurata e dedicata con cura alla figura di Norma Cossetto e a tutte le vittime delle foibe, è stata infatti imbrattata con.