boxe sapone con il venezuelano bellorin domenica sul ring di via bologna

Dario Sapone ha messo nel mirino il titolo italiano dei pesi supergallo, ma il regolamento impone ai pugili che ambiscono alla cintura tricolore lo status di atleta di 1^ serie, che si ottiene attraverso un incontro sulle otto riprese. Il pugile originario di Marcianise provvederà domenica alle 17,45 nella palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306, dove l’allievo del maestro Croce incrocerà il venezuelano Jose Luis Bellorin. Si tratta di un pugile molto esperto, che ha effettuato ben 46 incontri da professionista e nonostante ne abbia vinti appena nove è un avversario da non sottovalutare. Peraltro, Bellorin ha un fisico molto particolare per un supergallo, con un’altezza di 180 centimetri contro i 168 di Sapone che quindi dovrà prestare molta attenzione. Sport.quotidiano.net

