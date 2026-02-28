Il quarto giorno della Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 si è concluso con un debutto molto atteso di Gucci, accompagnato da sfilate di altri stilisti. La giornata ha visto un mix di collezioni che hanno rappresentato sia il ritorno di firme storiche che l’ingresso di nuovi nomi nel panorama della moda milanese. La manifestazione continua ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

L a Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 non rallenta: è giunto al termine anche il giorno 4, con uno dei debutti più chiacchierati della stagione e un continuo alternarsi di vecchie e nuove generazioni a confronto. Il 27 febbraio si è aperto con Tod’ s, seguito da Marco Rambaldi, Sportmax, Blumarine e poi l’attesissimo show di Demna per Gucci, che ha portato in passerella le più grandi top model del momento. Una giornata che ha oscillato tra rottura e conferma, tra il clamore del grande debutto e la solidità dei nomi che costruiscono la Fashion Week anno dopo anno. Matilde Lucidi è il volto nuovo, delicato e onnipresente della Milano Fashion Week X Il nuovo Gucci, ma anche Tod’s, Sportmax, Elisabetta Franchi e tanti altri: ecco tutto ciò che porteremo con noi dal quarto giorno della MFW 2026 2027. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il ritorno al desiderio di Gucci. E le altre sfilate del giorno 4 alla Milano Fashion Week

Leggi anche: L’esordio metodico di Maria Grazia Chiuri da Fendi. E le altre sfilate del giorno 2 alla Milano Fashion Week

Milano Fashion Week: Demi Moore come catwoman da Gucci (e tutte le altre star in front row)Proprio come la nutrita scia di stelle che ha illuminato il front row dell'attesissimo défilé di Gucci.

Aggiornamenti e notizie su Milano Fashion Week.

Discussioni sull' argomento Demna riscrive Gucci: addio oversize, ritorno al corpo; Famiglie nel bosco, ma con il Wi?Fi; Milano fashion week: da Fendi, un ritorno sensuale e delicato per Maria Grazia Chiuri; Tutto pronto a Milano per il grande festival dedicato alle arti performative.

Lucia Mascino: «Non sono mai voluta essere un oggetto di desiderio». Il ritorno a teatro con Sen(n)oLucia Mascino torna a teatro, ci ritorna con un testo forte, che racconta una storia vera. Quella di una madre che acconsente al desiderio della figlia di 8 anni di operarsi al seno per ottenere una ... ilmessaggero.it

Sorpresa finale alla Milano Fashion Week: Kate Moss ha chiuso la prima sfilata di Demna alla guida creativa di Gucci, al Palazzo delle Scintille trasformato in un’immaginaria galleria d’arte. In abito di cristalli con schiena scoperta e G-string con logo gioiello, - facebook.com facebook

Demna debutta alla Milano Fashion Week con una sfilata che noi di Vogue Italia vi raccontiamo in diretta, un look dopo l'altro x.com