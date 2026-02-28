Il Pioppo Futsal affronta il Merlo Calcio a 5 nella 24ª giornata del Campionato di Serie C1. La squadra gialloverde cerca una reazione dopo alcune prestazioni deludenti, mentre si prepara alla trasferta a Palermo. La partita si svolge nel pomeriggio di sabato e rappresenta una sfida importante per entrambe le formazioni.

Federico: "Cercheremo di andare a giocarci questa partita consapevoli delle insidie, ma agguerriti per portare a casa i tre punti!" Sabato pomeriggio insidioso per gli uomini di mister Basile, impegnati in occasione della 24ª giornata del Campionato di Serie C1 nella trasferta palermitana a domicilio del Merlo Calcio a 5. Non un match facile per i gialloverdi, che contro la squadra di mister Gallo hanno raccolto due sconfitte ed una vittoria tra le gare di Coppa Italia e l’andata di campionato. Nelle ultime uscite stagionali sia i palermitani che i pioppesi non sono riusciti ad andare oltre i pareggi e devono necessariamente ritrovare... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Il Pioppo Futsal fa visita al Merlo Calcio a 5, ai gialloverdi serve un cambio di rotta dopo le ultime prestazioni sottotono

Trasferta a Porto Empedocle per il Pioppo Futsal, ad attendere i gialloverdi l’Agrigento Futsal al PalaMoncadaBasile: "Trasferta difficile contro un ottimo avversario, venderemo cara la pelle!" Ventesima giornata di Serie C1 in trasferta per i gialloverdi del...

Aggiornamenti e notizie su Pioppo Futsal.

Temi più discussi: Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo; Pioppo Futsal alla ricerca di punti importanti per la classifica, oggi arriva il Palermo Futsal Club; Pioppo Futsal alla ricerca di punti importanti per la classifica oggi arriva il Palermo Futsal Club; Ancora una prestazione insufficiente per il Pioppo Futsal! Contro un ottimo Palermo Futsal Club i gialloverdi non vanno oltre il pareggio.

Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il PioppoLa prima frazione si apre con i padroni di casa nettamente in controllo della sfida. Morrione risponde presente salvando il risultato sulla scivolata di Quinario. Poco dopo, l’ex Atletico Monreale ... livesicilia.it

Palermo Futsal Club, tra rimonta e gol: pari con la Merlo C5Finisce con un pirotecnico 5-5 la sfida tra Palermo Futsal Club e Merlo C5. A segno per i rosanero Di Chiara, Gennaro, Louati e Lucchese, autore di una doppietta. livesicilia.it

Secondo pareggio consecutivo per il Palermo Futsal Club, che esce con un punto dalla grande sfida contro il Pioppo Futsal. - facebook.com facebook