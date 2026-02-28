Il Milan Futuro vede la C Campo o regolamenti si può

Il Milan Futuro ha stabilito fin dall'inizio della stagione di puntare alla Lega Pro, con l’obiettivo di crescere attraverso la partecipazione a questo campionato. La squadra si sta preparando per affrontare le sfide regolamentari e le eventuali verifiche richieste, mantenendo alta la determinazione. La dirigenza ha ribadito la volontà di rispettare tutte le procedure previste dai regolamenti per raggiungere il suo traguardo.

L'obiettivo è dichiarato dall'inizio della stagione, il Milan Futuro punta con decisione la Lega Pro. A tutti i costi. Consapevole pure che il ritorno tra i professionisti passerà tanto dal campo quanto dai regolamenti federali. Nel senso che i risultati sportivi, solidità organizzativa e tempistiche burocratiche devono andare di pari passo. La squadra allenata da Massimo Oddo è ormai stabilmente nelle zone di vertice del Girone B di Serie D, a ridosso dei playoff. La promozione diretta non è facilissima, ma l'accesso alla post-season resta un traguardo che, in questo contesto, vale più di un semplice piazzamento, anche perché dopo una dolorosa retrocessione nulla era scontato.

