Idrogeno il futuro si fa strada nei regolamenti FIA

L’utilizzo dell’idrogeno nel motorsport rappresenta una direzione concreta verso la sostenibilità. La FIA sta integrando regolamenti che promuovono l’adozione di questa tecnologia, riconoscendo l’importanza di un settore che possa coniugare passione e responsabilità ambientale. Questo percorso mira a garantire un futuro più green, mantenendo viva la tradizione sportiva e contribuendo alla transizione verso forme di mobilità più sostenibili.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.