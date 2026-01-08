Idrogeno il futuro si fa strada nei regolamenti FIA
L’utilizzo dell’idrogeno nel motorsport rappresenta una direzione concreta verso la sostenibilità. La FIA sta integrando regolamenti che promuovono l’adozione di questa tecnologia, riconoscendo l’importanza di un settore che possa coniugare passione e responsabilità ambientale. Questo percorso mira a garantire un futuro più green, mantenendo viva la tradizione sportiva e contribuendo alla transizione verso forme di mobilità più sostenibili.
Il progetto nasce da una consapevolezza ormai diffusa: il motorsport, per continuare a esistere e a mantenere una legittimità culturale e sociale, deve dimostrare di essere parte attiva della transizione verso forme di mobilità più sostenibili. La FIA ha storicamente utilizzato le competizioni come banco di prova per soluzioni tecnologiche poi trasferite all’automobile di tutti . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
