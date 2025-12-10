Stefano Arienti uno dei più importanti artisti italiani contemporanei
Stefano Arienti, nato nel 1961 ad Asola, Mantova, è tra gli artisti italiani contemporanei più influenti e apprezzati a livello internazionale. La sua carriera, avviata negli anni Ottanta, si caratterizza per un uso innovativo di materiali e tecniche, contribuendo in modo significativo alla scena artistica contemporanea.
MANTOVA – Stefano Arienti (Asola, Mantova, 1961) è uno dei più importanti e riconosciuti artisti italiani contemporanei, attivo sulla scena nazionale e internazionale dagli anni Ottanta. Dopo la laurea in Scienze Agrarie all’Università di Milano (1986), si avvicina all’arte attraverso l’ambiente sperimentale della ex fabbrica Brown Boveri nel quartiere Isola, dove espone per la prima volta nel 1985. Decisivo per la sua formazione è l’incontro con Corrado Levi, figura centrale dell’arte milanese di quegli anni. Arienti sviluppa un linguaggio personale fondato sulla trasformazione di materiali comuni – carta, libri, riviste, cartoline, plastica, stoffa – che manipola con gesti minimi come piegare, bucare o ricoprire. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
