I silenzi di Spalletti | perché non aveva parlato prima dell' Inter e non lo farà neanche stavolta

Il tecnico ha deciso di non parlare prima della partita contro l’Inter e continuerà a mantenere il silenzio anche in questa occasione. La sua scelta rappresenta un cambio di strategia rispetto a quanto avvenuto in passato, quando aveva comunque preferito non rilasciare dichiarazioni pubbliche prima di alcune sfide importanti. La decisione è stata annunciata alla vigilia della prossima partita, senza ulteriori dettagli.

Dopo il silenzio all’uscita dalla Champions League, Luciano Spalletti non parla neanche alla vigilia di Roma-Juve. Nessun caso, però. La scelta condivisa con il club è incastonata nell’ambito di un cambio di strategia di comunicazione, cucito già da alcune settimane sulle caratteristiche dell’allenatore: Spalletti parla molto, non si tira mai indietro anche sui temi caldi e si ritrova a sostenere una quantità di interviste notevole, per questo insieme al club ha concordato una riduzione dell’attività mediatica. Alla vigilia di Inter-Juve la conferenza stampa di vigilia, che non è obbligatoria ma non è mai stata messa in discussione dal club biancoenero, ai microfoni si è presentato Locatelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

