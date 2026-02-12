Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juve | la scelta del club e chi lo sostituirà in conferenza

Luciano Spalletti non si presenterà in conferenza stampa prima di Inter-Juventus. La decisione arriva direttamente dal club, che preferisce tenere il tecnico fuori dai microfoni in questa occasione. La scelta sorprende, visto che di solito Spalletti è presente alle conferenze pre-partita, ma questa volta il manager si terrà in disparte. La società non ha ancora annunciato chi parlerà al suo posto, lasciando aperta la possibilità di un rappresentante ufficiale o di un nuovo volto in conferenza.

Luciano Spalletti non parlerà alla vigilia del big match di San Siro tra Inter e Juventus per una scelta del club. Davanti ai media si presenterà il capitano Manuel Locatelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Spalletti Inter

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Spalletti Inter

Argomenti discussi: Perché Spalletti ha baciato in diretta la giornalista Federica Zille dopo averle chiesto il permesso; È contatto, perché Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille; Federica Zille parla e spazza via la vergogna dei maniaci da tastiera: giù le mani da Luciano Spalletti; Spalletti bacia la giornalista Dazn Federica Zille: Contatto? Non sono tutti rigori.

Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juventus: il motivo e chi ci sarà al suo posto in conferenzaL'allenatore della Juventus non parlerà alla vigilia della super sfida contro l'Inter, al suo posto in conferenza interverrà il capitano bianconero Manuel Locatelli. msn.com

Conferenza Spalletti, vigilia Atalanta-Juventus: ecco perché il tecnico non parleràAlla vigilia di Atalanta-Juventus non ci sarà la conferenza di Luciano Spalletti, ecco qual è il motivo di questa decisione. juvelive.it

VIDEO - #InterJuve, allenamento mattutino ad Appiano. #Sommer entra in campo con #Dumfries: "E' tornato" x.com

ULTIM'ORA ESPLOSIVA THURAM A Due Giorni da Inter-Juve - facebook.com facebook