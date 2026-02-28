Oggi, 28 febbraio 2026, sui canali televisivi italiani si segnala il finale di Sanremo su Rai 1, il film “Benvenuti al sud” su Canale 5 e “Il primo cavaliere” su La7. La programmazione include spettacoli di musica, cinema e intrattenimento, con eventi e trasmissioni dedicate a diverse fasce di pubblico. La giornata si presenta ricca di proposte tra musica, commedia e storie storiche.

Guida ai programmi TV del 28 febbraio 2026: “Finale di Sanremo” su Rai 1, “Benvenuti al sud” su Canale 5, “Il primo cavaliere” su La7. La prima serata di sabato 28 febbraio propone una sfida televisiva ricca e variegata, con titoli capaci di attirare pubblici diversi. Su Rai 1 domina la scena la finale del Festival di Sanremo, appuntamento che catalizza l’attenzione nazionale. Rai 3 risponde con The Wolf of Wall Street, il film di Martin Scorsese che racconta ascesa e caduta del broker Jordan Belfort. Canale 5 punta sulla commedia italiana con Benvenuti al Sud, mentre Italia 1 sceglie l’avventura per famiglie con Sonic – Il Film. Sul fronte del cinema internazionale spiccano The Bourne Identity su Sky Cinema Collection e Nemico pubblico su Sky Cinema Action, due titoli che garantiscono ritmo e tensione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 28 febbraio 2026: musica, film e intrattenimento

