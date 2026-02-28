A Teheran, giovani e donne sono scese in strada per festeggiare e ballare, mentre alcuni gridano “I love you, Trump”. Il video mostra scene di gioia e festa in un contesto di tensione politica. Mentre per alcuni rappresenta una vittoria simbolica, altri vedono in queste immagini un momento di sollievo rispetto al regime degli ayatollah. La situazione rimane complessa e ancora da interpretare.

“I love you, Trump”. Per qualcuno è una guerra sporca, per chi vive sotto il regime degli ayatollah è una liberazione. Succede a Teheran dove – come testimoniano alcuni video che si rincorrono sui social – un gruppo di ragazzini nel cortile di una scuola festeggia per l’attacco di Stati Uniti e Israele alla repubblica islamica. Scene di giubilo. Sono giovanissimi e vestono all’occidentale, jeans e felpe. Saltellano, gridano “hanno attaccato, hanno attaccato” mentre con i cellulari alzati verso il cielo riprendere a distanza il fumo delle esplosioni in lontananza. Nelle immagini si sente uno di loro che urla in inglese: “I love you, Trump!”. Ma sono tante le clip che affollano i social e fanno il giro del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “I love you, Trump”, a Teheran giovani e donne in strada festeggiano e danzano (video)

Leggi anche: “I love Trump”: a Teheran ragazzi esultano dopo i raid Usa-Israele, mentre l’Europa tace

Love Me Love Me, svelato il trailer ufficiale del film Prime VideoDopo la data di uscita, Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Love Me Love Me.

Approfondimenti e contenuti su Trump.

Temi più discussi: Il rock prende posizione. Gli U2 dentro l'incendio che stiamo vivendo (di M. Bernardini); KID ROCK: 'Til You Can’t debutta al primo posto nella classifica cristiana USA. Il legame con Donald Trump, che usa Gloria e November Rain; La sentenza tariffaria della Corte Suprema potrebbe aver distrutto Trump; Significato testo Voilà di Elettra Lamborghini/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2026).

E Jean Carroll says she got Valentine fundraising email from TrumpTrump’s bizarre Valentine’s Day fundraising letter asked ‘do you still love me?’ — and E Jean Carroll said she received it - Political action committees affiliated with the president has sent several ... msn.com

La vedova di Kirk sul palco con Trump rivolge al cielo il gesto I love youAlla fine del suo intervento, il presidente Donald Turmp ha invitato sul palco Erika Kirk, moglie dell'attivista Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre in un attentato. La donna ha abbracciato il ... rainews.it

Salvini, cheerleader di Trump. Ecco, parlavo proprio di quelli come te. Nel post predente a questo parlavamo proprio di questo: Massacro in Iran: 50 bambine uccise in un attacco israeliano (coadiuvato dagli USA), contro una scuola elementare a Minab. Lo ste - facebook.com facebook

Uno dei leader più ostili a Trump, Carney, spiega perché l’operazione contro l’Iran aiuta a promuovere le libertà (non solo in Iran). Perché Teheran sostiene il terrorismo, è la principale fonte di instabilità in Medio Oriente e il suo programma nucleare è una min x.com