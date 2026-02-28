I love Trump | a Teheran ragazzi esultano dopo i raid Usa-Israele mentre l’Europa tace

A Teheran, un gruppo di ragazzi in jeans e felpe occidentali si riunisce nel cortile di una scuola, con gli smartphone puntati verso il cielo per filmare le esplosioni in lontananza. Alcuni di loro esultano, gridando “I love Trump”, mentre si ascoltano boati e si vedono luci provenienti dai raid condotti dagli Stati Uniti e Israele. L’Europa, invece, non manifesta reazioni pubbliche in merito.

Un gruppo di ragazzini nel cortile di una scuola. Vestono jeans e felpe occidentali. Tengono gli smartphone alzati verso il cielo per riprendere le esplosioni in lontananza. Ridono, gridano. Uno di loro, in inglese, urla: “ I love you, Trump! ”. Poche ore dopo gli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele contro obiettivi legati al regime iraniano, sui social iniziano a circolare video che mostrano scene inaspettate: non paura, non fuga, ma esultanza. Unbelievable Iranian high school students are THANKING president Trump for striking the regime in Iran. “I love Trump!” One student says pic.twitter.comYazc638iU6 — Throwback Iran (@TarikhEran) February 28, 2026 In un’altra clip, condivisa su X e rilanciata da account della diaspora, un gruppo di donne danza in strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

