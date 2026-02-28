I Legnanesi Il caso Jekyll Rigoletto Cartoon World e vino | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono diverse iniziative culturali e di intrattenimento. I Legnanesi portano in scena “I Promossi Sposi” alla ChorusLife Arena, mentre al Teatro Donizetti si tiene “Il caso Jekyll” per la stagione di prosa. Domenica al Sociale viene rappresentato “Rigoletto – Il mistero del teatro”. Oltre a questi spettacoli, si svolgono eventi legati a Cartoon World e degustazioni di vino in città.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano I Legnanesi alla ChorusLife Arena con “I Promossi Sposi”, “Il caso Jekyll” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa e “Rigoletto – Il mistero del teatro” al Sociale (domenica). Da annotare, inoltre, “Cartoon World” a Colognola (sabato), “Bergamo in vino” al Daste, il concerto di Mara Luzzatto e Marco Vincenzi al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti (sabato), spettacoli per famiglie e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo BERGAMO SABATO 28 FEBBRAIO – “Bergamo in vino”, al. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

