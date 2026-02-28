Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, all’Ariston è stata annunciata la classifica provvisoria della sezione cover, diffusa al termine della trasmissione. Carlo Conti ha comunicato che il vincitore della serata è stata una delle concorrenti in gara. La decisione è stata resa nota subito dopo la conclusione della puntata, senza ulteriori dettagli sui punteggi.

È stata diffusa all’Ariston la classifica provvisoria della terza serata del Festival di Sanremo 2026, comunicata al termine della puntata. Nella stessa serata è stato proclamato il vincitore delle Nuove Proposte: Nicolò Filippucci. Durante la serata si sono esibiti 15 dei 30 cantanti in gara; i restanti 15 avevano già presentato i rispettivi brani nella puntata precedente. Il primo aggiornamento della competizione era arrivato al termine della serata inaugurale, con una prima cinquina provvisoria (senza ordine di piazzamento) determinata dal voto della Sala Stampa, TV e Web. I nomi comunicati erano: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ha vinto lei”. Sanremo 2026, la classifica della serata delle cover: Carlo Conti annuncia il vincitore a sorpresa

“Ha vinto lei”. Sanremo 2026, la classifica della serata delle cover: Carlo Conti annuncia il vincitore a sorpresa7Tanta l’attesa all’Ariston per la classifica provvisoria della terza serata del Festival di Sanremo 2026, arrivata al termine di una puntata...

Sanremo 2026, chi ha vinto la serata delle cover duetti? Il vincitore è X, la classifica completaLa quarta serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con la classifica TOP TEN, con i 10 duetti votati dalla sala...

“Ha vinto lei”. Sanremo 2026, la classifica della serata delle cover #sanremo2026

Altri aggiornamenti su Carlo Conti.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Angelica Bove: la perdita dei genitori, i tre gemelli e i premi della critica a Sanremo 2026; Sanremo: la presenza femminile resta minoritaria; Elettra Lamborghini, incidente hot a Sanremo 2026: la sua risposta spiazza (o forse no).

Sanremo 2026, serata cover: ecco chi ha vinto a sorpresa, pubblico prima fischia e poi approva!Si è appena conclusa la tanto attesa e amata serata delle cover di Sanremo 2026: ecco chi ha vinto e la classifica finale. donnapop.it

Sanremo 2026: ecco chi ha vinto la serata delle coverIl Festival di Sanremo 2026 ha vissuto la sua notte più magica e discussa, quella dedicata alle cover e ai duetti. Sul palco del Teatro Ariston, i 30 Big in gara si sono spogliati dei loro inediti per ... tag24.it

La quarta serata del Festival di #Sanremo2026, condotta ancora una volta da Carlo Conti e Laura Pausini, questa volta insieme a Bianca Balti, è stata dedicata alle cover e a visto il trionfo di Ditonellapiaga accompagnata da Tonypitony. Il voto è stato suddivis - facebook.com facebook

Carlo Conti indossa la maschera di TonyPitony a Sanremo in un siparietto comico con Siani #rep #sanremo2026 x.com